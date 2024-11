Ex-Fluminense brilha e Brighton vira sobre o City em quatro minutos

Brilho brasileiro na Inglaterra. O Brighton saiu atrás, mas virou para cima do Manchester City em quatro minutos e venceu por 2 a 1 neste sábado (9), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Haaland abriu o placar para o City, mas João Pedro saiu do banco para empatar e dar a assistência para O'Riley virar o jogo.

Com a derrota, o City perde a chance de assumir a ponta da tabela e estaciona nos 23 pontos, dois a menos que o Liverpool, que joga ainda hoje, às 17h. O próximo compromisso dos Citizens é diante do Tottenham, no dia 23, pós-Data Fifa.

Já o Brighton vai a 19 pontos e aparece no G4, na quarta posição. A equipe agora descansa na Data Fifa e volta a campo também no dia 23, contra o Bornemouth.