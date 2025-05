Após empate, Santos tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos e 20,8% de aproveitamento

Diante do CRB, Benjamín Rollheiser abriu o placar para o Santos na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, Breno Herculano deixou tudo igual no placar. A equipe visitante ainda teve a chance de vencer, mas o goleiro Gabriel Brazão defendeu um pênalti no último lance.

A partida ainda marcou a estreia de Cleber Xavier no comando da equipe.

Assim, o Santos precisa vencer o CRB na partida de volta para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O segundo jogo acontece no dia 22 de maio, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Antes, o Peixe volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. O Santos é o 19º colocado, com quatro pontos. O Imortal ocupa a 18ª posição, com cinco pontos.