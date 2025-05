Vasco faz contraproposta e espera sim de Fernando Diniz

O Vasco esperou por uma proposta de Diniz e se assustou com a pedida inicial.

A contraproposta está na mesa à espera da resposta.

Diniz gosta do Vasco e pode ser o caminho certo para um time capaz de brigar pelo menos por vaga na Libertadores, como brigou no ano passado com Rafael Paiva.

Não há contradição entre estilos com Fábio Carille, porque no início do ano Diniz estava empregado no Cruzeiro e Carille foi o nome possível depois de recusas de Paulo Pezzolano e Renato Gaúcho.