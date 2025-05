Guardiola já tem data para parar e espera convite de Neymar para Carnaval

O técnico Pep Guardiola revelou que vai "parar" ao final do seu contrato com o Manchester City, no meio de 2027. O comandante só não sabe ainda se terá um período sabático ou se irá se aposentar.

Depois do meu contrato com o City vou parar. Tenho certeza. Não sei se vou me aposentar, mas vou dar uma pausa. Pep Guardiola, técnico do Manchester City, à ESPN.