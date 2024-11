Endrick perde espaço, amarga banco e vira última opção no ataque do Real

A baixa utilização fez com que Endrick ficasse fora da última convocação do Brasil — para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias. O técnico Dorival Jr criou uma regra e não quer chamar jogadores que não estejam tendo minutos em seus clubes.

Antes do início da temporada, o atacante falou com Ancelotti e ouviu que estava dentro dos planos do Real. Ele pulou uma etapa que Vini e Rodrygo viveram no time B e foi direto ao elenco profissional.

Os Merengues voltam a campo no sábado (9). O Real recebe o Osasuna, no Bernabéu, pela 13ª rodada do Espanhol.