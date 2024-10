'Invisível'. Jornal espanhol relata sumiço de Endrick no Real Madrid

O jornal espanhol As analisa a atual situação de Endrick no Real Madrid e o coloca 'fora do mapa' no clube merengue.

O que aconteceu

O jornal publicou uma reportagem com o título 'Endrick fica invisível', avaliando o sumiço do atacante de 18 anos nas últimas partidas. Em outra chamada da matéria no site, o título aparece como 'Endrick, fora do mapa'.

O último jogo disputado por Endrick até o momento foi sua estreia pelo Real Madrid como titular, contra o Lille, na Champions, em 2 de outubro. O jovem não é utilizado por Carlo Ancelotti por opção técnica há quase um mês -ou quatro jogos.