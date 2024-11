Textor dança funk após 3 a 0 do Botafogo e admite propostas por Igor Jesus

Veja outros tópicos

'Dar um chute na bunda do Flamengo': "Eu acho que fiz uma brincadeira uma vez que nós íamos bater na bunda do Flamengo. Todo mundo riu comigo e foi uma brincadeira, mas eu estou muito feliz que nós fizemos isso. E só queria competir contra os grandes times. Eu me lembro de um garoto de 17 anos, ele estava no meu Instagram, no primeiro ano, e ele disse: 'vamos lá, gringo, só nos dê um time que possa competir'. Eu me lembro dele, e é isso que eu quero fazer. Eu quero competir, e estou feliz que estamos competindo. Espero trazer uma copa para essas pessoas lindas do Botafogo que merecem. Mas não, eu não imaginava que teríamos esse tipo de temporada".

Enaltece scout do Botafogo e promete reforçar ainda mais em 2025: "Eles são, honestamente, os melhores que eu já vi no futebol. Júnior Santos da 2ª Divisão do Japão. Igor Jesus, dos Emirados, em um transferência gratuita. Nós vemos coisas nos jogadores que correspondem ao nosso perfil. O perfil do Botafogo é inteligente, técnico, rápido. Ou você é rápido com seus pés, ou você é rápido com as suas decisões, ou você é rápido com o futebol. E nossos scouts aderem a esses princípios. Nós já estamos planejando investir fortemente para o próximo ano. Nós queremos reforçar o nosso time cada ano. As pessoas falam sobre fair play financeiro, mas eu chamo de scout bom".

Interesse em Rayan, do Vasco: "Não, eu não falei com ele. Eu cumprimentei vários jogadores do Vasco quando saíram do gramado. Ele é um jovem talento. Ele é um jogador do Vasco até não ser um jogador do Vasco. Todo mundo gosta do Rayan. É difícil contratar o Rayan, mas, obviamente, nós o amamos".

Alugar Nilton Santos ao Vasco: "Eu chamei aqui de "meu estádio" naquela noite que perdemos para o Palmeiras, mas não é meu estádio, é da cidade. Temos que ajudar uns aos outros. Temos uma relação divertida com o Vasco. Somos rivais mas temos uma ótima relação, há respeito entre todos. Eles precisam de ajuda e nós podemos ajudar. Se não tiver nada acontecendo nós podemos ajudar.