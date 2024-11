Sakamoto: Jogador tem que ser burro para cavar cartão e lucrar com apostas

É burrice um jogador de futebol se deixar envolver por um esquema de apostas e achar que lucrará com isso, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (5), referindo-se ao caso do atacante Bruno Henrique, do Flamengo.

Nesta manhã, a Polícia Federal cumpre uma série de mandados de busca e apreensão, como parte de uma investigação sobre "possível manipulação no mercado de cartões". Bruno Henrique entrou na mira das autoridades por supostamente levar um cartão de forma intencional no final da partida entre Flamengo e Santos, em 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão. O atacante foi advertido com um cartão amarelo após cometer falta em Soteldo, reclamou de forma acintosa com o árbitro Rafael Klein e foi expulso.