Bruno Henrique foi acordado pela PF, e agentes estiveram no CT do Flamengo

No decorrer da investigação, os dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração. "Trata-se, em tese, de crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de dois a seis anos de reclusão", diz o MPRJ.

Partida investigada

O UOL apurou que o jogo sob suspeita foi Flamengo 1 x 2 Santos, disputado no Mané Garrincha, em Brasília, em 1ª novembro de 2023. O jogo foi válido pela 31ª rodada da última edição do Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique levou cartão amarelo e vermelho após cometer falta e confrontar o árbitro aos 52 minutos do 2º tempo. Ele primeiro atingiu Soteldo em jogada perto do escanteio e depois discutiu com Rafael Rodrigo Klein.

O árbitro relatou na súmula que Bruno Henrique o ofendeu: "Você é um merda". Na ocasião, Rafael Klein escreveu que expulsou o jogador após o xingamento.