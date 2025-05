Com dois brasileiros, confira os cinco times já classificados às oitavas da Libertadores

Nesta semana, a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores será finalizada, aproximando-se do encerramento da etapa classificatória. Com apenas uma rodada restante, algumas equipes já garantiram vaga nas oitavas de final da competição internacional, como os brasileiros Palmeiras e São Paulo.

Na última quarta, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR). Este resultado garantiu o clube brasileiro nas oitavas de final do torneio com duas rodadas de antecedência. Com 100% de aproveitamento até o momento, o Verdão ainda garantiu a liderança do Grupo G. Atualmente com 12 pontos, abriu oito de vantagem para o Cerro Porteño, que tem quatro e é o segundo colocado.

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Libertad nesta quarta-feira, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.