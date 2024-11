Vitória vira, derruba Athletico e fica mais longe da zona de rebaixamento

As equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (9). O Vitória enfrenta o Corinthians no Barradão, enquanto o Athletico visita o São Paulo.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

Em confronto direto na luta pelo rebaixamento, as equipes mostraram um jogo equilibrado em Curitiba. Após meia hora de um Athletico ofensivo e um Vitória organizado no contra-ataque, o 1 a 1 aconteceu com apenas um minuto de diferença.

Tudo igual. Os donos da casa contaram com um vacilo na defesa adversária para superar Lucas Arcanjo, que aparecia bem no jogo. Julimar cruzou na pequena área buscando um desvio, mas a bola pingou na frente do goleiro e entrou direto. Em resposta, o Vitória também se beneficiou de erro na zaga para empatar. Kaique Rocha teve a chance de afastar o perigo, mas furou no chute e deixou Alerrandro com a posse para marcar.

Virada esquenta a partida. O Vitória cresceu no jogo e construiu uma bela jogada de troca de passes para marcar o segundo e ficar à frente no placar com Matheusinho. Do outro lado, Lucas Arcanjo foi fundamental para segurar o resultado após defesas difíceis.

Lances de destaque

Arcanjo! Pablo apareceu livre para finalizar após toque de Cuello, mas o goleiro do Vitória chegou na hora certa para evitar a finalização do atacante.