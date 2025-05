Temporada dos sonhos de Judson: último capítulo em São Paulo

Primeiro, a experiência de estar Paris, ao lado da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos como suplente em caso de lesão dos inscritos. Depois uma experiência familiar única em Campo Grande, sendo eleito melhor em quadra, no ginásio em que começou a jogar. Agora em São Paulo, na primeira final de Superliga. A temporada 2024/2025, com certeza, não sairá da memória de Judson, central do Vôlei Renata e melhor bloqueador da Superliga Masculina. Com o elenco campineiro, ele estará em quadra contra o Sada Cruzeiro para a decisão do torneio nacional, amanhã, às 10h, no Ibirapuera.

Melhor central por duas temporadas seguidas, Judson disputará a primeira final de Superliga na carreira, e caminhando para conquistar o terceiro título como melhor central da competição, já que é o jogador com maior número de bloqueios. Foram 78 pontos no fundamento, além de ser o quarto melhor atacante, em aproveitamento do torneio, com 56% de efetividade no ataque e o segundo melhor sacador do torneio com 31 pontos.

"Os dois últimos anos, individualmente, foram muito bons, mas eu senti que faltou concretizar com a equipe um final bom de temporada. Não queria só jogar bem, ganhar uma premiação e ficar na semifinal, nas quartas, queria muito chegar à final, poder batalhar pelo título e continuar jogando bem. Eu acho que ajudei muito a equipe coletivamente e individualmente também. Chegar na final foi muito bacana e quero fechar essa temporada da melhor forma possível”, comenta o central.