Com Vojvoda, Fortaleza nunca perdeu do São Paulo; veja números

Desde 2021, quando assumiu o comando do Fortaleza, o técnico Pablo Vojvoda nunca foi superado pelo São Paulo. São 11 partidas até aqui, com seis vitórias e cinco empates, gerando 69,7% de aproveitamento.

A invencibilidade se ampliou na noite da última sexta-feira, no Morumbis, pelo Brasileirão. O Leão do Pici até viu o adversário ter a oportunidade de abrir o placar com um pênalti batido por Ferreirinha. No entanto, o goleiro João Ricardo fez a defesa para manter a igualdade no marcador.

Deste modo, o Fortaleza seguiu com apenas sete gols sofridos pelo São Paulo durante o período com Vojvoda. Por outro lado, soma 14 tentos.