Nova era: WSL acerta ao resgatar tradição e mérito ao Mundial de Surfe

Nem o mais otimista fã do Circuito Mundial poderia sonhar com a notícia que explodiu o mundo do surfe competitivo nesta última sexta-feira.

A WSL anunciou mudanças profundas para a temporada de 2026, que recolocam Pipeline como palco da decisão do título mundial e encerram de vez o polêmico formato com uma etapa decisiva e um corte no meio do ano. Como alguém que acompanha o Tour há mais de uma década, posso dizer: é, de longe, o anúncio mais empolgante dos últimos anos.

Tchau, WSL Finals

A principal mudança é o fim do WSL Finals, aquele formato que jogava toda uma temporada no lixo para decidir tudo em um único dia, com cinco surfistas brigando pelo título em baterias eliminatórias. Era emocionante? Sem dúvida. Mas era justo? Nem tanto.