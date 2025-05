Sada Cruzeiro x Vôlei Renata: onde ver e prováveis times

Neste domingo (4/5), a Superliga masculina de vôlei conhecerá o campeão da temporada 2024/2025. A partir das 10h, Sada Cruzeiro e Vôlei Renata duelarão, em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, com transmissão ao vivo pela Globo, Sportv2 e VBTV.

Os mineiros são figurinhas carimbadas em decisões e buscam a nona conquista de Superliga da história. O Sada Cruzeiro ainda tentará o quinto título na temporada 24/25. Começou com o Campeonato Mineiro e a Supercopa, ambos em outubro passado, o Mundial, em dezembro, e mais recentemente, o Sul-Americano, em março.

Para os paulistas, a partida vale o título inédito da Superliga. Será a segunda final seguida da competição do Vôlei Renata, derrotado na temporada passada pelo Sesi Bauru, em Recife (PE). Em 24/25, o time dirigido por Horácio Dileo já faturou o Estadual.