São Paulo mira Libertadores após tropeço no Brasileiro e Zulbeldía espera por retornos no time

O tropeço do São Paulo em casa para o Fortaleza pelo Brasileiro já faz parte do passado e o técnico Luís Zubeldía já pensa na Libertadores, já que a equipe paulista volta a jogar pelo torneio continental nesta terça-feira. Para o compromisso diante do Alianza Lima, no Peru, o treinador argentino espera pela volta de alguns atletas que estavam entregues ao departamento médico.

"O Pablo Maia, acho que pode viajar sim", afirmou o treinador embora tenha enfatizado que o atleta necessita de mais tempo de treinamento. A dúvida fica em relação ao aproveitamento do meia Oscar. "Temos de rever (a situação do jogador) nesses dias", afirmou o comandante.

A boa notícia é a confirmação do retorno do zagueiro Arboleda. O atleta esteve ausente no empate de 0 a 0 com o Fortaleza, mas pelo planejamento do comandante argentino, o defensor retorna em Lima e deve compor o miolo de zaga com Allan Franco.