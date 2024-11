Morre ex-jogador do Valencia, vítima de desastre DANA, na Espanha

Ex-Valencia e Eldense, José Castillejo, de 28 anos, foi mais uma das vítimas do desastre DANA, que assolou a Espanha na última semana.

O que aconteceu

O CD Eldense publicou em nota oficial sobre Castillejo, confirmando o desastre como a causa da morte do jogador: "Notícias terríveis que chegam até nós devido à catastrófica DANA. O CD Eldense lamenta profundamente a morte, aos 28 anos, de José Castillejo, ex-jogador do azulgrana na temporada 2015/2016".

O jogador começou nas categorias de base do Valencia, que também lamentou a morte do atleta. "o Valencia lamenta profundamente o falecimento de José Castillejo, vítima do desastre DANA", disse o clube, em suas redes sociais.