Inter supera apagão e busca empate heroico com Nacional em jogaço de 6 gols

Alan Patrick desconta: 3 a 1. Alan Patrick não se deixou levar pela onda do goleiro Mejía, bateu no meio e converteu.

No travessão! Após bate e rebate na área, Bruno Henrique ajeitou para Bernabei. O lateral, que invadia a área, chegou finalizando de primeira. A bola explodiu no travessão. O VAR entrou em cena para checar um possível toque no braço da defesa do Nacional, mas não chamou o árbitro.

Quase um golaço. Vargas ficou perto do seu no meio do segundo tempo. Báez deixou Vitinho na saudade com drible desconcertante e serviu o chileno. De fora da área, ele tentou chute colocado, e a bola passou perto do ângulo.

Bernabei põe o Inter na cola: 3 a 2. Óscar Romero encontrou o lateral-esquerdo nas costas da defesa do Nacional com lançamento perfeito. O argentino só dominou e tocou na saída do goleiro Mejía.

Fernando consegue o empate: 3 a 3. Alan Patrick cobrou escanteio na cabeça de Fernando, que subiu sozinho entre a defesa do Nacional e cabeceou com força para as redes.