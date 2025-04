Presidente do Corinthians estipula prazo para ter novo técnico e diz: "Temos que anunciar alguém"

"Eu não sei disso não (viagem de Fabinho). Eu e o Fabinho temos uma conexão muito boa, porque eu que o trouxe. Confio plenamente, confio em todos os meus diretores. Sou um cara que delego poderes, não sou centralizador, e cobro resultados. Fabinho é um cara que eu confio plenamente, e tudo que ele vai fazer, eu sou consultado, dou apoio. Sempre ficamos monitorando e satisfação em tempo real, é o tempo todo conversando. Vídeo chamada, viva-voz. Vamos dando autonomia mesmo. Eu não tenho também como estar viajando porque hoje temos uma política do Corinthians que está efervescente. Tenho que estar mais participativo", disse.

Balanço e aumento da dívida

Na manhã do último sábado, o Corinthians entregou, com 19 dias de atraso, as demonstrações financeiras de 2024, que correspondem ao primeiro ano de mandato do presidente Augusto Melo.

O balanço registrou um aumento dívida bruta em R$ 598 milhões em apenas 12 meses, um recorde na história do clube. Tal montante elevou a dívida bruta para o patamar de R$ 2.568 bilhões.

Também ao longo do bate-papo no podcast, o presidente abordou o aumento da dívida e tentou justificar os números apresentados no balanço.

"Se eu não me engano, pagamos mais de 300 milhões de juros todo ano. Aí falam que eu aumentei a dívida. Eu abri 2025 com R$ 2 bilhões de dívida, mas só de juros vai para R$ 2.300 milhões. Aí falam que eu aumentei R$ 500 e poucos milhões. Aumentei, mas R$ 191 milhões não foram nossos, têm R$ 300 milhões de juros, ou seja, o nosso está ali. Só que eu tive que gastar muito no ano passado. Tive que pagar transfer ban, juros, fundos de garantia, direitos de imagem", comentou o presidente.