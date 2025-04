Inter toma 3 gols, reage, empata com Nacional e é o líder do Grupo F da Libertadores

E ainda havia tempo para mais uma análise do VAR. Foi aos 54 minutos, no lance que Bernabei acertou o travessão e os jogadores do Inter pediram um toque de mão dentro da área, que não foi visto pela equipe de arbitragem.

O Inter voltou com Borre no ataque e o argentino em menos de dez minutos cometeu falta, sofreu falta, levou perigo para o time uruguaio, tomou cartão amarelo, mas não conseguiu diminuir a desvantagem no placar.

O Inter passou a pressionar bastante, mas tanto Borre como Enner Valencia mostraram problemas para dominar a bola e conseguir a finalização. Já o Nacional mostrou que estava pronto para ampliar a vantagem. Vargas entrou aos 15 minutos na partida e no primeiro toque na bola por pouco não fez o quarto gol uruguaio, após linda jogada de Baez pela esquerda.

Aos 21, saiu o segundo gol do Inter. Óscar Romero fez uma beleza de lançamento para Bernabei. O lateral surgiu livre e só tocou para balançar a rede. O beira-rio 'pegou fogo'. O goleiro Mejía alega contusão para paralisar a partida. Mas a catimba não deu certo. Aos 27, Alan Patrick bateu escanteio pela esquerda e Fernando subiu de forma sensacional para meter a cabeça na bola e empatar a partida.

Borré, Valencia, Alan Patrick e Wesley aprontaram tremenda correria sobre a defesa do Nacional, chances foram criadas, mas o placar terminou mesmo empatado.

FICHA TÉCNICA