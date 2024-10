Meses de testes e 20 reuniões: camisa do Vasco revela texto com o suor

Cogitou-se que a faixa transversal fosse revelada através das palavras do famoso ofício. No entanto, por causa de limitações do tecido, decidiu-se por bordar a faixa e revelar os trechos no restante da camisa.

Por último foram feitos os testes com os tecidos. Levou-se em consideração a qualidade da revelação e da execução da tecnologia quando a camisa entrasse em contato com a água.

No total, foram nove meses de projeto e mais de 20 reuniões com a Kappa, fornecedora de material esportivo. Porém, toda a idealização e execução partiu do Departamento de Criação do Vasco, o mesmo que também produziu as camisas 1 (preta) e 2 (branca) desta temporada.

Além da curiosidade, a tecnologia da camisa também dificulta a falsificação, embora isso não tenha sido um tópico prioritário no início do projeto do departamento de criação do Vasco.

Lançada na semana passada, ela tem mais de 35 mil peças vendidas. Este recorte foi obtido pelo UOL na última terça-feira (29).