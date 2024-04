Resposta Histórica 100 anos: família celebra carta do Vasco contra racismo

Na vida política, sofreu uma tentativa de atentado a bomba no Brasil, em 1912, e chegou a ser preso e libertado em Portugal, em 1917. Em sua terra natal, foi condecorado com a Ordem Militar de Cristo no grau de Grande Oficial.

Sua passagem pelo Vasco foi curta, porém marcante e histórica. Ele se tornou presidente em 1923, confeccionando a famosa carta no ano seguinte. Pouco depois, ainda em 1924, o português renunciou ao cargo por conta de sua atarefada vida profissional. "Nada como alguém da aristocracia carioca para confrontar e debater com Arnaldo Guinle [presidente da AMEA e do Fluminense]. Ele teve fibra, escreveu a Resposta Histórica de próprio punho", destacou o historiador Henrique Hübner, que ainda enfatizou: "Era o homem certo, no ano certo e para o fato certo".

José Augusto Prestes Imagem: Site oficial do Vasco

Os efeitos da Resposta Histórica

O objetivo da AMEA com as restrições era manter o futebol como esporte de elite. Na réplica à carta, Arnaldo Guinle, presidente da comissão organizadora da AMEA e patrono do Fluminense, rebateu os pontos da Resposta Histórica. No ofício, ele diz que alimenta a esperança de que o clube forme uma equipe "genuinamente portuguesa" por não haver outra colônia capaz de apresentar "as verdadeiras qualidades desta nobre raça secular".

O ingresso do Vasco na AMEA foi aprovado em tempo para o campeonato de 1925, com os mesmos direitos que os clubes fundadores. Os "camisas negras", como ficou conhecido o time vencedor de 1923, primeiro campeão carioca da história do clube, obtiveram a terceira colocação no primeiro ano e conquistaram o vice-campeonato no ano seguinte.