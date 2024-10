A mudança de 1100 dias: Botafogo vai de tropeço na Série B à final inédita

O projeto, no entanto, ganhou mais força ainda diante da fome de títulos na atual temporada. As investidas de Textor não pararam — prova disso foram as chegadas de Luiz Henrique, Almada e Igor Jesus —, e o Botafogo, 1100 dias e três anos depois daquele empate amargo na Série B, alcançou seu auge: finalista da Libertadores, isso sem falar na liderança do Brasileirão sob comando de Artur Jorge.

Luiz Henrique e Igor Jesus viraram peças-chave na equipe do Botafogo de Artur Jorge Imagem: Vitor Silva/Botafogo

A cereja pode ser colocada no bolo no dia 30 de novembro, quando os cariocas enfrentam o Atlético-MG na decisão do torneio continental. O palco é o Monumental de Núñez, também bem longe daquele Hailé Pinheiro, estádio que gerou frustração e acabou iniciando uma mudança que reacendeu a história do clube de tradições aos milhões.