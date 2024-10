Botafogo perde para Peñarol em jogaço nervoso, mas vai à final inédita

Briga e expulsão de goleiro. Um momento inusitado marcou os primeiros segundos do intervalo. Antes mesmo de os atletas partirem para os vestiários, uma discussão de goleiros gerou expulsão de Aguerre, do Peñarol. O uruguaio bateu boca com John e, assim que o brasileiro virou de costas, deu um pisão no tornozelo do rival antes de instaurar um princípio de confusão e ser expulso por Piero Maza.

Árbitro anula pênalti (e gol). O 2° tempo começou com o Botafogo mais controlado e com Almada no lugar de Matheus Martins. O meia fez a diferença em pouco tempo e acionou Tiquinho, que tentou driblar e viu Rodríguez bater na bola com o braço. O lance sobrou para Vitinho, que tocou para o gol vazio em meio à marcação de pênalti. O problema é que o VAR, José Cabero, alertou o árbitro de campo, que invalidou a jogada após revisão.

Replay? Báez repete golaço. Mesmo com um homem a menos, o Peñarol chegou ao 2° gol — e novamente com Báez. O meia recebeu de novo pelo lado esquerdo do campo, limpou a marcação e cravou um chutaço à meta de John: 2 a 0.

Báez comemora gol em Peñarol x Botafogo, partida da Libertadores Imagem: Eitan ABRAMOVICH / AFP

Mateo Ponte faz duas faltas seguidas e é expulso. O Botafogo perdeu Mateo Ponte, que havia substituído Vitinho, em cerca de um minuto. Primeiro, o lateral deu uma solada em Lucas Hernández, e logo depois acertou Báez no campo de defesa. Resultado? Dois cartões amarelos e um vermelho para o uruguaio, que reacendeu as arquibancadas do Centenário.