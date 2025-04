Ponte Preta tenta manter tabu contra o Confiança e pode ter mudanças na Série C

A vitória sobre o Retrô agradou ao treinador, especialmente pela nova formatação tática da equipe, que voltou ao esquema 4-4-2 com losango no meio-campo. A ideia é manter essa base para o duelo contra o Confiança, embora algumas mudanças pontuais estejam sendo avaliadas.

Uma das principais dúvidas de Valentim está no setor ofensivo. O atacante Jonas Toró, autor do gol da vitória na última rodada, ganhou moral e pode seguir como titular. Victor Andrade, poupado por desgaste físico, começou no banco e ainda é dúvida para iniciar jogando. O companheiro de ataque de Jean Dias será definido ao longo da semana.

Outra questão gira em torno da utilização de Danilo Barcelos, que também foi preservado no último jogo. Caso volte, pode aparecer na lateral ou até como zagueiro, dependendo da estratégia adotada. O técnico cogita até montar uma linha de cinco defensores, com Emerson Santos recuando, como já fez durante o Paulistão.

O departamento médico da Ponte segue monitorando jogadores que apresentaram desgaste, como Danrlei Santos, substituído na última partida após sentir dores musculares. A presença do jogador na lista de relacionados ainda é incerta e dependerá das reavaliações nos próximos dias.

Além do bom momento técnico e tático, a Ponte Preta leva a campo a confiança de quem jamais perdeu para o Confiança. O primeiro encontro entre os clubes foi em 1977, no Moisés Lucarelli, com vitória por 3 a 0 e três gols de Lúcio Bala.

Na década de 1970, o time campineiro ainda venceu novamente, por 2 a 1, com outro gol de Lúcio Bala e participação decisiva de Nenê Santana, atual técnico do sub-20 do clube. Os demais confrontos ocorreram a partir de 2020, com destaque para mais uma vitória por 2 a 1 no reencontro da Série B.