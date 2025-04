Treinador prevê nocaute de Carlos Prates e alerta Ian Garry: "Vai sair destruído"

A menos de uma semana para sua realização, o combate entre Carlos Prates e Ian Machado Garry ganha cada vez mais apelo entre os fãs. Após trocarem farpas publicamente, os protagonistas do UFC Kansas City aumentaram o 'hype' para a disputa, que lidera o evento deste sábado (26). Às vésperas do card, foi a vez de Flávio Álvaro se posicionar sobre o confronto. Treinador da equipe 'Fighting Nerds' e um dos responsáveis por afiar as habilidades do striker de Taubaté (SP), o veterano projetou uma noite longa para o meio-médio (77 kg) irlandês.

Durante participação em uma 'live' promovida no canal da Ag Fight nesta segunda-feira (21), o profissional destacou que Prates está mais motivado do que o habitual para o desafio, uma vez que foi provocado por Ian Garry nas últimas semanas. Ciente do potencial de seu pupilo, Flávio Álvaro projetou que o rival irlandês sairá, além de nocauteado, bastante machucado do confronto diante de Carlos. Representantes da nova geração da categoria, 'The Nightmare' e 'The Future' ocupam, respectivamente, a 13ª e 7ª posições do ranking no momento.

"O Carlão está extremamente mau, do jeito que eu gosto. Cheio de maldade no coração, pronto para fazer o Ian Garry sofrer para caramba. A ideia é destruir o Ian Garry aos poucos, machucar bastante ele. Acho que vai ser uma luta interessante, uma luta que o casamento dela, para mim, foi melhor do que o casamento da luta anterior, da que caiu lá em Miami. Não era uma luta tão atrativa para o Carlos. Mas o Ian Garry tem um sabor especial. É um cara mais ranqueado, falastrão, gosta de provocar, de vender bem a luta. E quanto mais ele mexe com o Carlos, mais malvado o Carlos fica. E essa é uma situação que vamos muito bem. Acredito que o Carlos nocauteie o Ian Garry no quarto round. E o Ian Garry vai sair de lá bem destruído, muito machucado", declarou Flávio Álvaro.