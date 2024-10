Peñarol x Botafogo: Uruguai vê novo estádio como melhor para evitar brigas

CBF comemora decisão

A CBF se manifestou celebrando o resultado. A entidade atuou durante as conversas para assegurar que a torcida do Botafogo não fosse lesada e enviou um ofício à Conmebol no dia anterior exigindo que a entidade sul-americana cumprisse o regulamento.

A CBF fez a parte dela, institucional, de ir em defesa do seu filiado. Tem um regulamento. Se não pode ter torcedor do Botafogo, seria ferido. Teve torcedor do Peñarol aqui. Defendemos o regulamento. E também que a segurança não fosse descuidada Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Governo uruguaio havia proibido a torcida do Botafogo

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, havia decidido proibir a torcida do Botafogo de comparecer ao jogo. O político anexou um ofício endereçado ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso. No documento, cita como uma das razões para a decisão "análises da Polícia Nacional depois dos episódios de violência ocorridos no Rio de Janeiro antes do jogo de ida". Além disso, o Ministério classificou a partida desta quarta-feira em Montevidéu como de "alto risco".