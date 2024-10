Ministro do Uruguai proíbe torcida do Botafogo em jogo com Peñarol

Dados os violentos incidentes ocorridos no Rio de Janeiro durante o jogo de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir os torcedores do Botafogo de entrar no Estádio Campeón del Siglo para o jogo de volta em Montevidéu. Esta medida responde a razões de segurança e procura evitar possíveis represálias que possam desencadear novos distúrbios entre os adeptos de ambas as equipas. O Ministério reafirma seu compromisso com a segurança em eventos públicos e garante que tomará todas as medidas necessárias para que o evento transcorra sem incidentes

Nicolas Martinelli, ministro do Interior do Uruguai, em seu "X"

Peñarol - Botafogo se disputará únicamente con la parcialidad local.



Recreio vira praça de guerra e 20 estão presos

Torcedores do Peñarol transformaram a orla do Recreio em uma verdadeira praça de guerra. Os uruguaios saquearam quiosques, uma padaria, atearam fogo em motos, depredaram carros e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.