Sada Cruzeiro domina a seleção da Superliga. Lucão é o MVP

Com Lucão eleito o melhor jogador (MVP), o Sada Cruzeiro dominou a seleção da Superliga masculina de vôlei 2024/25, anunciada assim que o time mineiro conquistou o seu nono título na competição ao derrotar o Vôlei Renata por 3 sets a 1, de virada, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no encerramento da temporada de clubes no Brasil.

Aos 39 anos, o central Lucão, campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, foi eleito o melhor central da temporada, melhor jogador da final (foi o maior pontuador da equipe celeste com 14 pontos) e também o MVP da Superliga.

O enecampeão Sada Cruzeiro emplacou também o melhor levantador (Matheus Brasília), o líbero (Alê), um dos ponteiros (Douglas Souza) e o técnico (Filipe Ferraz). O ponteiro Léo Lukas, do Vedacit Guarulhos, foi eleito o atleta revelação da temporada.