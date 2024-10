Hernan: Torcida do River Plate sabe fazer festa, mas muitos são racistas

É um desejo da Leila Pereira a extensão de contrato do Abel Ferreira após a reeleição. Confirmando a reeleição, é o desejo número 1 dela.

Quem trabalha com a carreira do Abel está ciente e aberto à negociação. Esse é o fato novo -- eles estão abertos a negociar uma renovação de contrato do Abel.

André Hernan

Segundo o jornalista, a tendência é que o português renove com o Palmeiras até 2027. O período coincide com o provável segundo mandato de Leila Pereira como presidente do clube.

A tendência é que aconteça isso pelo desejo do Abel de continuar no Brasil e pelo desejo da Leila, reeleita no Palmeiras, com a extensão dele até 2027.

