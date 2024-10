Nova chance para Vini: qual a diferença entre Bola de Ouro e Fifa Awards?

Vini Jr. não ficou com o prêmio da Bola de Ouro 2024, mas terá uma nova chance de chegar ao topo com seus feitos na temporada passada no Fifa Awards - novo nome da premiação dada pela entidade máxima do futebol em substituição ao "The Best".

O volante Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola, foi eleito o melhor do mundo em 2024 pela revista francesa.

O que aconteceu

O Fifa Awards, antes chamado de 'The Best', vai premiar os melhores atletas nas categorias feminina e masculina. Além do nome, a Fifa ainda estuda como será a nova premiação e a possibilidade da criação de categorias. Ainda não há data e local para a cerimônia deste ano - ele costumava ser entregue em janeiro na versão anterior.