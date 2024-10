Jogadora da seleção cita Racionais MC's sobre luta de Vini na Bola de Ouro

Atacante da seleção brasileira feminina e do Atlético de Madrid, Ludmila publicou em seu perfil no X o trecho de uma música do Racionais MC's, em referência à informação recebida pelo Real Madrid sobre a derrota de Vinicius Júnior na Bola de Ouro.

O que aconteceu

A atleta escreveu um trecho da música "A Vida é um Desafio", do grupo Racionais MC's, que cita a luta de um jovem negro na luta por seus objetivos: "Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer duas vezes melhor, se você esta pelo menos cem vezes atrasado".