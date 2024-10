Bola de Ouro para quem? Compare números e marcas de Vini Jr. e Rodri

O meio-campista balançou a rede menos vezes e teve menor participação em gols que o brasileiro, mas deu mais assistências. Vini marcou 26 gols e deu dez assistências, enquanto Rodri anotou 12 e deu 13 passes para gols. O atacante de 24 anos inclusive, levou a melhor no "confronto direto" entre eles, sendo um dos nomes da classificação merengue sobre o City nas quartas da Champions.

Vini Jr liderou o Real ao título da Liga dos Campeões e do Espanhol, mas falhou com a seleção. O atacante brasileiro foi protagonista e eleito o melhor jogador da última edição da Champions. Com a camisa pentacampeã, não conseguiu emplacar e amargou a eliminação na Copa América.

Rodri, por sua vez, foi peça fundamental para a Espanha vencer a Euro e também se sagrou campeão Inglês, assim como do Mundial. O volante de 28 anos também foi eleito como o jogador com o maior impacto da última temporada, segundo estudo do Cies (Observatório Internacional do Futebol).

Números na temporada: Rodri x Vini Jr.

Partidas: 58 x 46

Gols: 12 x 26

Assistências: 13 x 10

Títulos: Eurocopa, Mundial, Supercopa da Uefa e Inglês x Liga dos Campeões, Supercopa da Espanha e Espanhol