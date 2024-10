STJD avalia empurrão de Weverton em Pikachu e goleiro pode ser punido

A procuradoria do STJD está avaliando as imagens do empurrão do goleiro Weverton, do Palmeiras, sobre o meia Yago Pikachu, do Fortaleza.

O soco de Emmanuel Martínez nas costas de Richard Ríos, que gerou muita reclamação do lado palmeirense, também será considerado junto com os relatos da súmula.

O que aconteceu

A jogada resultou em um choque de Pikachu com a câmera atrás do gol. Pikachu levou quatro pontos depois do jogo. O Dr. Cláudio Maurício, médico do clube, estancou o sangramento, o jogador do Fortaleza trocou a camisa e seguiu a partida usando uma touca