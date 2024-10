Pênaltis para Palmeiras e Flamengo foram bem marcados? Ex-árbitros divergem

Ex-árbitros ouvidos pelo UOL divergiram sobre os pênaltis marcados para Palmeiras e Flamengo nos jogos contra Fortaleza e Juventude, respectivamente, no último sábado (26).

O que eles disseram?

O primeiro pênalti do Palmeiras tem uma coisa muito semelhante ao pênalti marcado a favor do Flamengo. Toda jogada que for pelas costas é falta. Não há uma disputa ombro a ombro. Há uma jogada por trás. A pessoa não está vendo de onde está vindo esse empurrão. Apesar de serem lances obviamente diferentes, eles têm o mesmo princípio: um toque por trás nas costas que tem que ser marcado. O segundo pênalti do Palmeiras, eu não vejo penalidade nunca. Esse movimento é até um movimento natural de defesa quando a bola vem em cima de você. Eu não vejo que ele abriu o braço, fez o movimento de alavanca para ganhar espaço. Alfredo Loebeling