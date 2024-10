Pikachu bate a cabeça em câmera e leva 4 pontos após empurrão de Weverton

O jogador Pikachu se machucou ao bater a cabeça em uma câmera depois de ser empurrado por Weverton dentro do gol durante o empate entre Palmeiras e Fortaleza, neste sábado (26), no Allianz Parque. O goleiro ainda não se manifestou, enquanto o jogador do Leão postou o lance nas redes sociais.

O que aconteceu

Weverton empurrou Pikachu assim que o jogador do Fortaleza correu para pegar a bola após o segundo gol do time visitante. Antes de cair, ele deu de cara com a câmera que fica localizado dentro do gol (veja mais abaixo).

O próprio Weverton pediu a entrada dos médicos para o atendimento de Pikachu após perceber o ferimento na testa do jogador.