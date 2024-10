Inter vence reservas do Atlético-MG debaixo de chuva e segue na cola do G-4

O Galo diminuiu o prejuízo antes do intervalo. Os donos da casa contaram com uma bela jogada individual do lateral esquerdo Rubens para diminuírem a vantagem - ele acertou a trave em lance que originou o pênalti convertido por Vargas.

O gramado da MRV Arena ficou muito prejudicado no segundo tempo por causa da chuva. Em algumas regiões do campo, os jogadores tinham dificuldade de rolar a bola e apelaram para lances que remetiam ao futebol de areia.

Com a chuva, os times apostaram nas jogadas aéreas. No melhor momento da segunda etapa, o Galo chegou a pressionar o Inter com uma sequência de bolas na área, mas parou no travessão e em uma boa defesa de Rochet.

Um escorregão - e Bernabei - definiu a partida. Em um lance típico de gramados molhados, Rômulo escorregou no fim do jogo e Bernabei aproveitou para dar boa assistência para Bruno Tabata fechar a conta.

Gols e principais lances

0x1: Aos 34', Bernabei dominou com liberdade na esquerda e bateu cruzado; Everson defendeu, mas deu rebote, e o próprio Bernabei disputou a bola com Bruno Fuchs, que chutou o jogador do Inter. O árbitro marcou pênalti, e Alan Patrick bateu no cantinho para abrir o placar.