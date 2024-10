Vitória vence o Fluminense e pressiona Corinthians na briga contra o Z4

O Vitória venceu o Fluminense por 2 a 1 neste sábado (26), em jogo pela 31ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Com o resultado, donos da casa complicaram o Corinthians na luta contra o Z4.

Gols do duelo foram marcados por Neris e Alerrandro, para o Vitória, e Lucas Arcanjo contra, para o Fluminense. Com a conquista dos três pontos, o Vitória chegou a 35 pontos e subiu para 14º colocado. O Fluminense se manteve em 12º, com 36, e equipes ainda fogem do Z4.

O Corinthians esperava por ao menos um empate do Vitória, que complicou a equipe alvinegra no Z4. O Alvinegro estava com a mesma pontuação do Leão da Barra, 32 pontos. Com o resultado, o Vitória se afastou do Timão e garantiu três pontos de distância da zona de rebaixamento.