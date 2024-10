Gabigol marca após 3 meses, Flamengo bate Juventude e ainda sonha com taça

Gerson maestro - Mais uma vez o meia foi o grande nome do jogo para o Rubro-Negro. Ele deu duas assistências e sofreu um pênalti convertido por Gabigol.

Classificação e jogos Brasileirão

Próximos jogos - O Flamengo visita o Internacional na próxima quarta-feira (30), no Beira-Rio (RS), em rodada atrasada do Brasileiro e, no domingo (3), enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já o Juventude recebe o Fortaleza no sábado (2).

O jogo

O Flamengo teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. Com uma grande pressão, o Rubro-Negro explorou, principalmente, seu lado direito com Wesley, mas ao mesmo tempo deixou muitos espaços que proporcionaram contra-ataque, algo que ocasionou, por exemplo, o gol de Gilberto.

No segundo tempo a tônica foi bem parecida: maior volume de jogo do Flamengo e o Juventude explorando os contra-ataques. O time da casa fez o segundo em pênalti polêmico e parecia que golearia com um gol de Arrascaeta logo em seguida, mas os gaúchos foram valentes e encostaram no placar. No entanto, tiveram a reação freada com a expulsão de Nenê.

Gols e lances

Michael abre o placar para o Fla! - Logo aos sete do primeiro tempo, Arrascaeta chutou e o goleiro Gabriel deu rebote. Michael dominou, cortou o zagueiro e chutou para o fundo do gol para abrir o placar para o Flamengo.