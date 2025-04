Com gol de Giovani, ex-Palmeiras, Al-Sadd fica a um passo do título no Catar

Deve ter batido uma alta dose de saudosismo nos torcedores do Palmeiras neste sábado. O jovem atacante Giovani, 21 anos, cria da Academia, precisou de apenas três minutos em campo para decidir o jogo para o Al-Sadd sobre o Al-Rayyan, em vitória de virada por 2 a 1, e deixar a equipe bem perto do título do Campeonato do Catar, agora sob a condição de líder e a apenas duas rodadas do fim.

O roteiro da partida foi todo dirigido para ser protagonizado por Giovani. O Al-Sadd acabara de sofrer um gol, marcado por Adam Bareiro, aos 11 minutos do segundo tempo, e via, à aquela altura, sua posição ainda mais ameaçada pelo então líder Al-Duhail. O treinador espanhol Felix Sanchez não demorou a acionar Giovani no banco. Dez minutos depois, ele entraria para mudar a história do jogo.