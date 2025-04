Corinthians tem Coronado titular e mais novidades contra Vasco; escalação

Sem Garro, o treinador argentino optou por escalar o meia Coronado para o duelo em vez de Romero. O meio-campista saiu da reserva para atuar nos jogos contra Bahia e Huracán, por Brasileirão e Sul-Americana, respectivamente, e não começava jogando desde o final de fevereiro. Já o atacante paraguaio foi titular nos dois últimos duelos.

André Ramalho e Breno Bidon também são novidade no onze inicial. A dupla atuou na estreia do Brasileiro com o time alternativo do Corinthians, mas ficaram no banco na Sula.

Gustavo Henrique, Angileri e Ryan são baixas para o Alvinegro Paulista para a partida. O zagueiro sentiu um incômodo na coxa direita, enquanto o lateral trata uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e o volante lida com tendinite no adutor do quadril esquerdo. Além disso, o clube do Parque São Jorge já não conta com os lesionados Hugo Souza e Rodrigo Garro.

O Corinthians está escalado para o confronto! ??



-- Corinthians (@Corinthians) April 5, 2025