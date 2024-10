Escalações: Fla terá Michael na vaga de Bruno Henrique contra Juventude

O Flamengo divulgou sua escalação e terá Michael e Evertton Araújo nas vagas de Bruno Henrique e De la Cruz, respectivamente. O Rubro-Negro enfrenta o Juventude neste sábado (26), às 16h30, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Bruno Henrique e De la Cruz serão desfalques não só neste sábado como também no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. O atacante está suspenso e o meia uruguaio lesionado.

Plata e Matheus Gonçalves correm por fora e disputam a vaga no ataque diante do Galo. Já no meio de campo Léo Ortiz, Allan e Alcaraz também são outros concorrentes.