O dia que Zagallo pediu para Zé Carlos 'imitar Cafu' na Copa de 98

Importante lateral-direito do futebol brasileiro, Zé Carlos morreu nesta sexta-feira (25) e deixou saudades aos amigos de seleção brasileira. Um deles é Cafu, um dos maiores da história na posição e que conviveu com seu reserva na Copa de 1998. O capitão do penta relembrou as histórias e falou da relação com o amigo.

Às vésperas do Mundial, a seleção brasileira sofreu duas baixas significativas. O técnico Zagallo precisou substituir o zagueiro Márcio Santos, lesionado na coxa, e o meio-campista Flávio Conceição, com problemas no joelho. Para suas posições foram convocados André Cruz, do Milan, e Zé Carlos, lateral-direito do São Paulo, respectivamente.

Zé Carlos era o reserva de Cafu, titular da lateral-direita e campeão do mundo em 1994. O destino o colocou em campo na semifinal contra a Holanda, após Cafu receber o segundo cartão amarelo nas quartas de final contra a Dinamarca. Na ocasião, Zagallo foi direto com Zé Carlos, aconselhando-o: "A maior imitação da sua vida vai ser imitar o Cafu jogando".