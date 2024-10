Juca: Sem coerência, Ramón Díaz não faz o que se espera do Corinthians

O colunista criticou Ramón Díaz por escalar Fagner titular contra o Racing depois deixá-lo no banco contra o Flamengo na Copa do Brasil.

Ora o Ramón diz que privilegia o Brasileirão e joga com força máxima na Sul-Americana, como jogou ontem, ora faz como fez contra o Flamengo. Um erro brutal: o Flamengo fica com 10 e o Corinthians não é capaz de predominar com 11 contra 10.

Ele mantém no banco o Fagner, cuja única qualidade hoje é ainda ser um apoiador razoável, mas bota para jogar contra o Racing. E o primeiro gol do Racing foi no Fagner. Você olha pra ele e começa a pensar: o que quer o Ramón Díaz? Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)