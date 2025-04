Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras derrotam Atlético Mogi pelo Campeonato Paulista

Ao vencer, a equipe sub-17 do Verdão também está invicto e na liderança do grupo 12 do Campeonato Paulista, com os mesmos seis pontos. O próximo compromisso do time será contra o Flamengo-SP, no sábado, às 11h, no Estádio Antônio Soares de Oliveira.

Com 14 taças do Paulistão, o sub-17 mira voltar a erguer este troféu, cujo venceu pela última vez no ano de 2022.

Palmeiras sub-17

Luiz Fernando; Matheus Gomes, Fred, Luccas Ramon (Felipe) e Derick (Kauã Nunes); Guilherme, Niakson (Tulio) e Bernardo (João Torres); Thauan (Lucas Gabriel), Juan Francisco (Raphael) e Eduardo.

Técnico: Artur Itiro.