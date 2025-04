Corinthians apresenta balanço com aumento de R$ 600 milhões da dívida e recorde na receita

O Corinthians entregou na manhã deste sábado, com 19 dias de atraso, as demonstrações financeiras de 2024, que correspondem ao primeiro ano de mandato do presidente Augusto Melo.

Agora, a Comissão Fiscal do Conselho de Orientação (Cori) vai fazer a avaliação dos números para que o Cori emita um parecer ao Conselho Deliberativo. O CD deve votar o balanço no próximo dia 28, data limite para o clube aprovar ou reprovar o documento antes do envio aos órgãos federais.

Em meio ao extenso detalhamento das contas de 2024, o fato mais alarmante e que pode até gerar um novo pedido de impeachment contra Augusto Melo é a confirmação do aumento da dívida bruta em R$ 598 milhões em apenas 12 meses, um recorde na história do clube e que levou a dívida bruta para o patamar de R$ 2.568 bilhões.