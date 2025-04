Pela segunda vez na temporada, Max Verstappen conquista a pole position para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1

Durante o Q1, Max Verstappen (Red Bull) liderou com tranquilidade, após fazer a marca de 1m27s778. Em suas primeiras voltas, Gabriel Bortoleto começou com desempenho abaixo. Na última tentativa do brasileiro, o piloto melhorou seu tempo e ia se qualificar para o Q2, porém, acabou infringindo uma regra e acabou na 20ª posição. Os eliminados nesta primeira sessão foram: Lance Stroll (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto (ambos da Kick Sauber).

Lando Norris liderou o Q2

No Q2, Lando Norris (McLaren) superou Verstappen (Red Bull), com 1m27s481, e foi à prova principal com vantagem em relação ao holandês. Lewis Hamilton (Ferrari) foi ameaçado a ficar de fora do Q3, mas em sua última volta conseguiu concluir em 10°. Os eliminados desta sessão foram: Alex Albon (Williams), Liam Lawson e Isack Hadjar (ambos do Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas).

Verstappen na pole

O Q3 começou conturbado. Com três minutos de prova, subiu a bandeira vermelha. Enquanto Lando Norris fazia sua volta, o inglês acabou derrapando e bateu. O piloto não sofreu machucados. A disputa pela pole position foi acirrada, com Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e George Russell (Mercedes) disputando a primeira posição. O piloto holandês, atual tetracampeão da Fórmula 1, conquistou a pole em sua última volta, com a marca de 1m27s294, um centésimo acima do australiano.

Veja o grid completo para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1: