Juventude x Mirassol: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 20/04

Juventude x Mirassol – Palpite do Brasileirão

Palpite 3: Mais de 2.5 gols – Odd de 2.26 na Reals

As odds são dinâmicas e podem variar.

🎯 Palpite 1: Vitória do Juventude – Odd de 2.20 na Alfa

O Juventude tem se mostrado forte em casa, vencendo seus dois jogos no Alfredo Jaconi nesta temporada. Além disso, venceu o Mirassol no último confronto entre as equipes em 2023. O Mirassol, por outro lado, não venceu fora de casa nesta temporada, com uma derrota e um empate. Isso indica uma dificuldade em jogos como visitante, o que pode favorecer o Juventude neste confronto.