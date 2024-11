Bragantino x Cruzeiro: palpites, estatísticas, dicas | 01/12/24

Histórico entre Bragantino x Cruzeiro

Ao longo dos anos, as duas equipes se enfrentaram 16 vezes em todas as competições, com leve vantagem para o Cruzeiro, que possui 7 vitórias.

O Bragantino, por sua vez, conquistou 6 vitórias. Os empates ocorreram em 3 oportunidades.

Analisando os jogos em cada estádio, o Cruzeiro se mostra mais forte em seus domínios, com 5 vitórias em 8 jogos.

Já o Bragantino domina os confrontos em seu estádio, com 5 vitórias em 8 jogos. Esses dados demonstram que o fator casa influencia significativamente o desempenho de ambas as equipes.

Onde assistir Bragantino x Cruzeiro ao vivo:

A transmissão de Bragantino x Cruzeiro ao vivo é de exclusividade do canal Premiere (pay-per-view). O duelo será realizado no dia 01/12, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, a partir das 18h30 (horário de Brasília).