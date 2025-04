São Paulo encerra preparação para o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro

Neste sábado, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para o clássico contra o Santos, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis.

As atividades começaram com exercícios de aquecimento e trabalhos com bola. Em seguida, sob o comando do treinador Luis Zubeldía, os jogadores realizaram um treinamento tático que promoveu ajustes na equipe e simulou situações de jogo, como construções de jogadas e cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Por fim, o elenco terminou a sessão com um treino técnico, de cruzamentos e finalizações, além de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.